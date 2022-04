Pozycja giganta załamuje się. Desperackie ruchy Netfliksa. Bierze się za dzielenie kontami

Nie zmienia to jednak faktu, że Netflix bardzo rozminął się ze swoimi prognozami na pierwszy kwartał 2022 r. Zakładał w nich, że liczba subskrybentów wzrośnie w tym okresie o 2,5 mln osób. Zapewne dlatego, prognozy na drugi kwartał bieżącego roku są dużo bardziej ostrożne. A dla akcjonariuszy może wręcz nawet szokujące. Szefowie platformy zakładają w niej, że od kwietnia do czerwca liczba subskrybentów spadnie o 2 mln osób. Przyjmując, że w prognozach nie odkrywa się wszystkich kart, można założyć, że Netflix w drugim kwartale można stracić nawet 4-5 mln abonentów. A to oznacza już poważne kłopoty dla medialnego giganta.