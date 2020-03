Premiera filmu "Proceder” na Blu-ray i DVD – wywiad z odtwórcą głównej roli Piotrem Witkowskim

Dowiedziałem się jak bardzo Tomek był autorefleksyjny. Jak doskonale zdawał sobie sprawę ze wszystkich swoich posunięć i ich konsekwencji. A także tego jak on sam siebie widział. Dostałem wiele materiałów, które przedstawiały go jako, mogłoby się wydawać kilku różnych ludzi; a te rozmowy pomogły mi skleić wszystkie materiały w jedną postać.

Chyba nie ma na to zasady. Do każdej roli przygotowuję się inaczej. Każda rola to inna osoba to, co działa na jednego nie musi działać na drugiego. Po "Procederze” długo wychodziłem z roli i nie chciałem zostawić Tomka. Mam nadzieję, że jego część zawsze we mnie będzie. A następne role buduje bogatszy o doświadczenie poprzedniej. Nie mam niestety sposobu. Na pewno pomaga reset z rodziną i znajomymi, żeby przypomnieć sobie kim właściwie ja sam jestem.