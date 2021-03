Reżyserka broni byłego rektora łódzkiej filmówki. "Padł ofiarą własnej łagodności"

Anna Paliga na zebraniu Małej Rady Programowej łódzkiej filmówki odczytała list, w którym szczegółowo opisała sytuacje, w których prowadzący zajęcia nadużywali swojej władzy nad studentami. Mowa o m.in. uderzeniu w twarz, pogryzieniu, wyzywaniu i zmuszaniu do rozebrania się studentów .

- Dobrze znam Mariusza Grzegorzka, studiowaliśmy równocześnie, i to nie są jego słowa. To jest człowiek energiczny, ale na pewno nie mógłby rzucić krzesłem po nic. W celu zademonstrowania jakiejś emocji, jako przykład, ale nie w kogoś, to są brednie - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".