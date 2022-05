Przełom w procesie dekady zapewniła jedna kobieta. Z chirurgiczną precyzją niszczy karierę Amber

Sprawa w sądzie w Fairfax zaczęła się pod koniec kwietnia, ale przez długi czas Camille nie wysuwała się na pierwszy plan. Jeszcze do niedawna pałeczka była po stronie prawników Amber - Bena Rottenborna i Elaine Bredehoft. Choć trudno ocenić, czy są dobrymi fachowcami i czy dobrze radzą sobie w swoim rzemiośle, to łatwo ocenić, jak wypadają w czasie tego procesu. Rottenborn przez kilka dni skupiał się tylko na tym, by odczytywać poprawnie SMS-y wysyłane kilka lat temu przez Deppa, z czego aktor nieustannie robił sobie żarty. – Bardzo pięknie pan to przeczytał – rzucał co chwilę.