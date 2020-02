"Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja Harley Quinn)", czyli wyzwolona psychopatka o gołębim sercu

Chciałoby się powiedzieć, że jedna z - nie bójmy się tego słowa - ikonicznych postaci dzisiejszej popkultury była dziełem przypadku. Ale to niezupełnie tak, bowiem Harley Quinn narodziła się raczej z potrzeby chwili. Niecałe trzydzieści lat później doczekała się swojego blockbustera.

Harley zrobiła zawrotną karierę pomimo ewidentnej socjopatii i skłonności morderczych, a po części dlatego, że miała pustą teczkę. Plan przewidywał bowiem, że zaledwie mignie na ekranie jako mało znacząca pomocnica Jokera, która miała niespodziewanie wyskoczyć z tortu. Ostatecznie pomysł ten porzucono, ale szkiców nie wyrzucono do kosza. I tak jesienią 1992 r. pojawiła się po raz pierwszy na ekranie.

Album zatytułowany "Szalona miłość", opublikowany także i w Polsce, naświetlał dramatyczną historię doktor psychologii Harleen Quinzel, która, skierowana do szpitala Arkham, zajmowała się terapią Jokera. Aż połączyło ich cokolwiek patologiczne uczucie.

Późniejsze komiksy dokładały kolejne cegiełki do tej historii i tłumaczyły, że Harley wybrała takie, a nie inne studia, aby lepiej zrozumieć połamaną rodzinę, z której pochodziła. Inne jeszcze bardziej komplikowały jej życiorys, dorzucając chociażby przymusową kąpiel w kwasie, który wybielił jej skórę.

Wszystkie te historie miały wspólny mianownik, czyli opartą na przemocy relację z rzeczonym Jokerem, który pomiatał nią i poniżał. Mimo to, nieszczęśliwa dziewczyna nadal trzymała się tej wypaczonej miłości.

Późniejsze komiksowe serie, za których sterami nareszcie stanęła jako wyrazista postać pierwszoplanowa, uczyniły Harley antybohaterką. Do tej pory była ona nie mniej okrutna od Jokera, jednak jej kreskówkowy image okazał się zwodniczy i odseparował ją od morderczego klauna.

Quinn z czasem porzuciła też strój arlekina na rzecz bardziej młodzieżowej garderoby. Dziś chadza w kusych szortach, kabaretkach, topie odsłaniającym pępek i jaskrawej kurteczce. Innymi słowy, stała się samodzielna i, jak zowie tytuł, wyemancypowana. Ba, nawiązywała znacznie zdrowsze relacje miłosne, aż zamieszkała z Poison Ivy, jedną z przeciwniczek Batmana. Tak trafiła do kina.

Zgodnie z komisowymi opowieściami, tam też przystąpiła do "Suicide Squad", renegackiej ekipy zbrodniarzy przymuszonych do czynienia dobra. Otrzymała przy tym twarz Margot Robbie, która była jasnym punktem tego nie do końca udanego filmu. Gwiazda zagrała Harley z szaloną dezynwolturą godną telewizyjno-komiksowego pierwowzoru. Perfekcyjnie odwzorowała wszystkie znane z małego ekranu manieryzmy i szarżowała, jak przystało na wyzwoloną psychopatkę o gołębim sercu.