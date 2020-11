Skończyła 40 lat i zaczęła walkę z nadwagą. Piorunujący efekt

Rebel Wilson jest śledzona na Instagramie przez ponad 9,2 mln osób. Aktorka systematycznie pokazuje im efekty swojej ciężkiej pracy z trenerem osobistym. Jakiś czas temu wyznała, że udało jej się zrzucić już 20 kg, ale widać, że to dopiero początek.

Ale lata lecą i nadliczbowe kilogramy w końcu zaczęły być dla niej przeszkodą - nie tyle ze względów estetycznych, co zdrowotnych.

"Będę z wami szczera - z moją misją 'Rok Zdrowia' staram się dojść do 75 kg (przy 159 cm wzrostu – dop. red.) i wprowadzić jeden z moich filmów do produkcji przed końcem roku. Obie te rzeczy wymagają codziennego wysiłku i ciągle są opóźnienia, ale ja ciężko pracuję" – pisała kilka miesięcy temu Rebel Wilson.

Wilson oprócz ćwiczeń z trenerem bardzo dużo czasu spędza na świeżym powietrzu. Jeździ konno, pływa, surfuje, robi piesze wędrówki – wszystko to sprzyja metamorfozie, która dokonuje się na naszych oczach.

Przypomnijmy, że gwiazda trylogii "Pitch Perfect" grała ostatnio w fatalnych "Kotach" i oscarowym "Jojo Rabbit". W telewizji można ją było oglądać w serialu "Les Norton". Aktualnie trwają prace nad dramatem "The Almond and the Seahorse" w którym Rebel Wilson po raz pierwszy gra niekomediową rolę.