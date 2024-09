Rekordowe otwarcie w kinach. Ten film był hitem, teraz trafi na vod

"Civil War" przez pierwszy weekend zarobił w amerykańskich kinach 25,7 mln dolarów. Jest to najlepszy tegoroczny rezultat otwarcia pośród filmów z kategorią wiekową R (czyli adresowanych do osób powyżej 17. roku życia). To też rekord studia A24 (np. "Wszystko, wszędzie, naraz"). Film miał też świetny wynik w polskich kinach.