Rewolucja na rynku. Tylko w Plusie 3 popularne streamingi w 1 pakiecie

Dostępny od 4 marca pakiet All In Streaming to odpowiedź na rosnące oczekiwania użytkowników, którzy pragną mieć dostęp do różnorodnych filmów i seriali na różnych platformach streamingowych, unikając jednocześnie wysokich opłat za każdą z osobna. Plus jako jedyny dostawca oferuje dostęp do trzech platform streamingowych w jednym pakiecie, zapewniając ogromną swobodę wyboru. All In Streaming to nie tylko wygoda, ale także znaczne oszczędności, dzięki atrakcyjnej cenie i nawet 6 miesiącom dostępu w prezencie na początek.