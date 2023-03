Reżyser "Desperado" powraca. Robert Rodriguez pokazał swój najnowszy film

Ten film nie ma jeszcze daty premiery. Tak naprawdę nie jest jeszcze ostatecznie skończony. Ale na konferencji South By South West już można było go zobaczyć. Robert Rodriguez to teksański reżyser, jeden z najważniejszych, obok Quentina Tarantino twórców, którzy na przełomie wieków odświeżyli kino rozrywkowe. Autor "Desperado" czy "Od zmierzchu do świtu" zrobił niespodziankę festiwalowej publiczności i pokazał swoje najnowsze dzieło. "Hypnotic" to wciągająca historia sensacyjna z Benem Affleckiem w roli głównej.