Reżyser przerywa milczenie. Atakuje wszystkich łącznie z Gal Gadot i swoją matką

W artykule wspomniano o licznych i popartych dowodami sytuacjach, gdy drwił ze swoich współpracowników i zachowywał się niemoralnie. "New York Magazine" wypomniał Whedonowi to, co ujawniła jedna z "wysoko postawionych pracownic" serialu "Buffy". Zdradziła, że pewnego razu Whedon całował się z jakąś młodą aktorką na podłodze w biurze, w którym ta osoba próbowała pracować. "To było obrzydliwe" - cytują dziennikarze.