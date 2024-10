Reżyser upokorzył ją na planie. Gwiazda mocno mu odpowiada

Po jej improwizacji reżyser przerwał ujęcie i, ponownie przed wszystkimi, powiedział: "Ojej, dobra, wróćmy do scenariusza!". Kendrick przyznała, że czuła, iż było to celowe działanie mające na celu jej upokorzenie. "Naprawdę czułam, że ten ruch był po to, by mnie zawstydzić i zyskać dominację. To było bardzo nieprzyjemne" — dodała. Okazało się, że improwizowana przez nią scena trafiła ostatecznie do zwiastuna filmu. "Także wiesz co? P**prz się!" — dosadnie skomentowała w podcaście Kendrick .