Fani czekali na to 35 lat. Rekordowa przedsprzedaż biletów

Warto w tym miejscu dodać, że choć czwarta część "Rocky'ego" stała się ogromnym przebojem we wszystkich krajach, w których mogła być wyświetlana, to Stallone nie był zadowolony z końcowego efektu. Mimo, że w połowie lat 80. ubiegłego wieku był największą hollywoodzką gwiazdą, to i tak jego głos był mniej ważny od głosu decydentów w wytwórni filmowej, którzy postanowili bez jego zgody skrócić film. Co ciekawe, Stallone był nie tylko gwiazdą całej serii, ale także reżyserem drugiej, trzeciej i czwartej części.