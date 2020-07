Rusza DKF Online –spotkania z twórcami kultowych polskich filmów i gwiazdami kina na żywo w sieci

Zapraszamy fanów kinaz całej Polski do DKF Online. Spotkania na żywo z udziałem znanych twórców polskiej kinematografii odbywają się na profilu @DKFOnline na Facebooku i na stronie www.DKFonline.pl. Polskie klasyki kinowe są tu prezentowane i omawiane w ciekawy sposób, docierają ze swoim przekazem do kolejnego pokolenia młodych Polaków.Dyskusja na żywo z osobowościami kina, możliwość interakcji i uczestnictwa online dla każdego oraz zaangażowanie ze strony uczestników to powrót do bardzo popularnej tradycji dyskusyjnych klubów filmowych w nowym, atrakcyjnym wydaniu.

(Materiały prasowe)