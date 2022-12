"Ryczał, walił pięściami w stół". Orbitowski wspomina program z Emilianem Kamińskim

"Zapytałem pana Emiliana, czy myślał kiedyś, aby się poddać, a on, ten elegancki, łagodny człowiek nagle stężał, urósł w oczach i zaczął niemal ryczeć, że jak to się poddać, o tym w ogóle nie ma mowy, taka myśl nie przeszła mu przez głowę, jak człowiek walczy o słuszną sprawę, to nie składa broni, prędzej umrze, nim opuści dłonie" - relacjonuje pisarz.