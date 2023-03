Rzucił wszystko i ruszył w góry. Zwiastun filmu "Osiem gór"

Trzydziestoletni Pietro decyduje się zostawić za sobą życie dużego miasta i wyjechać w góry. Nie odnajduje się w swoim dotychczasowym, pełnym zgiełku życiu, chociaż sam nie potrafi określić czego mu brakuje. Prawdziwie wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał w dzieciństwie każde lato. Zaszczepiona w nim miłość do gór i odkrywania nowych ścieżek każe mu wyruszyć w świat, w którym nowe znajomości i stare przyjaźnie staną się ścieżką do odnalezienia siebie. "Osiem gór”, najnowszy film twórcy "Mojego pięknego syna”, to ekranizacja bestsellerowej powieści Paulo Cognettiego. W kinach już w maju.