Rzucili świat na kolana. To byłby "polski Oscar"?

Nie zobaczycie ciał i transportów do komór gazowych, masowych egzekucji, tortur ponad miliona ludzi. Za to bardzo dobrze te tragedie słychać w filmie Jonathana Glazera. Kamery śledzą w 100 procentach to, co działo się w willi, którą w latach 40. zajmowała rodzina Rudolfa Hössa, gdzie jego żona Hedwig (nominowana do Oscara Sandra Hüller) wychowywała piątkę dzieci. Gdzie - jak przyznaje - stworzyła dzieciom rajskie okoliczności, którymi mogła chwalić się koleżankom i mamie.