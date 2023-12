Dziwak o nieodpartym uroku. Swoimi rolami łamie stereotypy

Nie tylko wybór aktora był kontrowersyjny, ale i sam film wywołał wzburzenie, zrywając z cukierkowym, być może nieco staroświeckim wizerunkiem Mikołaja i stając w opozycji do kultowych produkcji świątecznych. Thornton potraktował poważnie to aktorskie wyzwanie i stworzył niezapomnianego antybohatera, kpiącego ze stereotypów. Billy Bob to potrafi.