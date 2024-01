Był kobieciarzem. Nie sądziła, że jej też złamie serce

Brat Bogumiły, Włodzimierz, znakomity muzyk, wówczas członek zespołu Niebiesko-Czarni, zachęcał siostrę, by dołączyła choćby na chwilę do zespołu i wyruszyła z nim w trasę po Europie. Propozycja wielce kusząca, tym bardziej, że jak pani Bogumiła wyznała niedawno, była bardzo zainteresowana jednym z muzyków tej grupy - Czesławem Niemenem! Jednak była zbyt obowiązkowa, by ryzykować zaniedbanie studiów.