Warszawa ma pomysł. Chce upamiętnić słynną scenę z "Misia"

"Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi: Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy... Nie, nie! Zamieńcie go na psa! Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miauczy". Scena, z której pochodzi ten cytat, została nakręcona na polach PGR Bródno. Plener ten pojawiał się też w filmach Wojciecha Smarzowskiego, Krzysztofa Kieślowskiego czy Macieja Migasa.