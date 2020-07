"Sala samobójców. Hejter" już na Netfliksie, ale nie w Polsce

"Sala samobójców. Hejter" to film Jana Komasy , który trafił do kin na początku marca. Na wielkim ekranie obecny był tylko przez tydzień - później wszystkie kina w Polsce zamknięto z powodu pandemii koronawirusa.

Wiosną pojawiła się informacja, że "Hejter" ukaże się na Netfliksie. Problem w tym, że w Polsce nie będzie tak szybko dostępny. Już mogą go oglądać abonenci platformy na całym świecie, z wyjątkiem naszego kraju i Korei Północnej. Taka sytuacja wynika z tego, że licencję na emisję filmu w Polsce mają vod.pl i Canal+.

"Sala samobójców. Hejter". Jan Komasa: "Ten film to szczepionka na hejt"

Film opowiada historię Tomka, który traci wsparcie finansowe rodziców Gabi, swojej przyjaciółki. Po utracie pieniędzy i miejsca na studiach trafia do agencji marketingowej, którą zarządza mama Dominika, głównego bohatera pierwszej "Sali samobójców". Tomek postanawia wykorzystać możliwości internetu do zemsty - zniszczenia planów i życia rodziców Gabi. Im bardziej Tomek wciąga się w tę grę, tym bardziej jego człowieczeństwo zanika i staje się mniej jasne to, jak gra się skończy.