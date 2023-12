Salma Hayek pręży odkryte ciało. Trudno uwierzyć, ile ma lat

- Powtarzają młodym dziewczynom: "Rób to młodo, żeby nigdy nie pojawiły się zmarszczki". Ale im wcześniej zaczniesz, tym szybciej skóra na twarzy zacznie ci opadać. Będziesz musiała ostrzykiwać się coraz częściej i coraz większymi dawkami. Więc, jeśli masz zamiar skorzystać z botoksu, polecam zrobić to tak późno, jak to możliwe - przestrzegała filmowa "Frida".