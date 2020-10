Jolie "dołącza" do protestu kobiet. Wulgarny plakat robi furorę

Strajk Kobiet w Warszawie. "Strażnicy" z ONR popchnęli kobietę. Interweniowało pogotowie

"Pamiętacie plakat Solidarności z 1989 r.? Ten "W samo południe"? [...] Pomyślałem, że fajnie by było zrobić jego nową wersję. W roli bohaterek - kobiety, które znamy z ról w których, gdy mówią słowo "wyp...!", to szykujesz się do dalekiej wyprawy, nawet jeśli jesteś napakowanym koksem. Albo księdzem. Albo prawicowym politykiem. Albo innym z...em, któremu marzy się zabierania innym ich praw" - czytamy w poście Kubickiego na Facebooku.