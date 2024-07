Scena striptizu w nowej polskiej komedii. Pamiętacie tę twarz?

– Jako tancerka jestem przyzwyczajona, że ruch to przekazywanie pewnej historii i jest to kreacja. Strój był rzeczywiście bardziej skąpy niż sukienki, w których występowałam na turniejach, jednak ja miałam wizję, jak chciałabym, żeby to wyglądało na dużym ekranie i po prostu skupiłam się na jej realizacji – odpowiada tancerka.