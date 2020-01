Sekielski: PO pobłaża Kościołowi tak jak PiS

W czasie spotkania autorskiego w Sopocie autor "Tylko nie mów nikomu" powiedział, że nie wierzy, by Kościół miał oczyścić się z pedofilii sam, a polscy politycy i prokuratura też pomagają w ochronie duchownych: - Widać, że są w Polsce równi i równiejsi wobec prawa. Osoby w sutannie i koloratce są chronione.

Później nie było już tak wesoło. Dziennikarz opowiadał o braku dostępu do materiałów kościelnych, co utrudnia śledztwa prokuratorskie i dziennikarskie w sprawie pedofilii duchownych:

Przyznał po chwili: - Gdybyśmy te archiwa otwarli, kilka legend pomnikowych by runęło. Abp Gądecki w Poznaniu odmówił wydania prokuraturze teczki personalnej księdza oskarżonego o pedofilię. Mówił, że została wysłana do Watykanu. Oryginały lecą do Watykanu i nie zostaje po nich na miejscu żaden ślad, żadna kopia?!

- Jeśli prokuratorzy prowadzą lokalną sprawę dotyczącą księdza i chcą wyciągnąć jakieś dokumenty z kurii, muszą to najpierw zgłosić do Prokuratury Krajowej. Dopiero ona stwierdzi, czy jest potrzeba niepokojenia kurii. Nie ma drugiej tak chronionej instytucji.

Dlaczego dziecko uwiodło księdza?

- Po moim filmie kościelna hierarchia wykazuje zero empatii. Co prawda Prymas Polski złożył przeprosiny publiczne, ale żaden z bohaterów mojego filmu nie został zaproszony na spotkanie, nie został wysłuchany osobiście. Można było wykonać taki gest, bo ci ludzie chcą empatii.

Molestował dwóch braci

Reżyser: - Nie chcę zdradzać za dużo, ale w "Zabawie w chowanego", która jest na etapie montażu, pokazuję np. historię dwóch braci wykorzystywanych przez tego samego księdza. Rodzice wypierają to, bo uważają, że sprawa jest zamknięta. Wydarzyła się 15 lat temu. Nie interesuje ich, co czują ci skrzywdzeni bracia.

Więcej o nowym filmie nie chciał powiedzieć. Wrócił za to do premiery "Tylko nie mów nikomu". Bardzo się wtedy denerwował. Dlaczego?

PO dużo mówi, ale nic nie robi

- Donald Tusk opowiadał, że nie będzie klękał przed biskupem czy księdzem, a miesiąc później politycy PO pojechali na rekolekcje do abpa Dziwisza. Czy po moim ostatnim filmie PO zdecydowała się na powołanie komisji ds. pedofilii w Kościele? Nie! Komisja miała powstać w maju, a nie zebrała się do dziś. Wszyscy oni dużo mówią, gdy mają interes polityczny, zwłaszcza w opozycji, bo wtedy ich obietnice nic nie kosztują.

Czy jest więc wyjście z tej sytuacji?

Sekielski: - Wszystko zależy od presji wiernych. Trzeba wywierać presję na kapłanów, na duchownych. Jeśli ksiądz opowiada farmazony, to trzeba go przestać traktować jako półboga.

- Zacznijmy zwracać uwagę, co się dzieje z naszymi dziećmi, z bratankami, z sąsiadami. Mamy problem ze znieczulicą. Przemoc domowa to patologia. Sąsiad chodzi w ładnej koszuli i kłania się nam w windzie. A że leje żonę? Pewnie kocha. Ofiarami pedofilów padają także dzieci z dobrych domów, gdzie rodzice robią karierę. Pedofil łowi dzieci z deficytem uczuć. Zaczyna się od zagrania w piłkę, wspólnego odrobienia lekcji. To proces: on dziecko przygotowuje, urabia, i oswaja ze swoim dotykiem.