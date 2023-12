Seria straszy od 20 lat. Ostatnia część to hit, więc będzie kolejna

Co wiemy o kontynuacji?

Jeśli coś działa, to dlaczego nie spróbować wykorzystać tego ponownie? Lions Gate Entertainment Corporation, amerykańsko-kanadyjska wytwórnia filmowa, ogłosiła właśnie, że powstanie "Piła XI". Co ciekawe, wyznaczono już nawet dokładną datę premiery – 27 września 2024 r. Oznacza to, że fani będą musieli na nią czekać zaledwie rok od momentu wejścia do kin poprzedniej części.