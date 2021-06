"Spirala: Nowy rozdział serii Piła": Tak źle jeszcze nie było [RECENZJA]

Bousman nie ukrywa, że inspirował go David Fincher i "Siedem", lecz to nie ta liga. Detektywi Banks i Schenk są jedynie narzędziami, jeżdżą od jednego do drugiego miejsca zbrodni, dziwiąc się światu i rwąc włosy z głowy, są pozbawieni jakiejkolwiek sprawczości aż do samego końca.