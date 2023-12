Serialowe premiery 2023 w Polsat Box Go. Od tych tytułów się nie oderwiesz.

Z kolei ci, którym bliska jest skandynawska estetyka i akcja zaczynająca się od "powrotu do korzeni", docenią "Krew". Już od pierwszej chwili mamy w tym serialu wszystko to, co zapowiada binge-watching. Młodą kobietę powracającą do domu (Vanessa Aleksander), jej nieuleczalnie chorą matkę, która ginie w tajemniczych okolicznościach (Małgorzata Foremniak), oraz ojca (Ireneusz Czop), który znalazł ciało, ale w jego historii wiele jest sprzeczności i niedopowiedzeń. A to wszystko podlane sosem małomiasteczkowej zmowy milczenia i chronienia "swoich" przed "obcymi".