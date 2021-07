Shailene Woodley nieraz się rozbierała. Ostatnio wypowiedziała się o scenach seksu

Woodley dodała, że nierzadko ​​seks na dużym czy małym ekranie jest przedstawiany nierealistycznie. – Często w filmach widzisz, jak kobieta podczas uprawiania seksu ma na sobie stanik. Nie sądzę, żebym w prawdziwym życiu kiedykolwiek zrobiła to w ten sposób. A jeśli już, to były to bardzo rzadkie sytuacje – wyjawiła.