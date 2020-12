Sonia Bohosiewicz, jakiej nie znaliśmy. Długo czekała na ten moment

Sonia Bohosiewicz ma na koncie dziesiątki filmów i seriali, ale takich 3 minut jeszcze nie było. Niedawno premierę miał teledysk i piosenka "My Heart Belongs To Daddy" z płyty "10 sekretów Marilyn Monroe". Czy to jej "największy sukces"? Aktorka opowiedziała o tym w rozmowie z WP. Jaką Marilyn poznała, przygotowując tę płytę? - Żyła w trudnym męskim świecie, który ją wziął, postawił na piedestale i kazał tam stać 24 godziny na dobę, nie zmieniając butów ze szpilki na zwykłe, ciągle szpachlując jej twarz niezależnie od tego, czy płacze czy nie i każąc jej się w kółko uśmiechać - mówi w programie. Posłuchajcie fragmentu.

Rozwiń