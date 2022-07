Specjaliści od zniszczeń? Bracia Russo o scenie wartej miliony

Kilka lokalizacji na świecie, setki kaskaderów, statystów, wybuchy, pościgi, strzelaniny - nowy film braci Russo to wręcz same sceny akcji. Jedna robi szczególne wrażenie. "Gray Man" Netfliksa to opowieść o płatnym mordercy (Ryan Gosling), który ucieka przed rządowymi agentami, pragnącymi usunąć niewygodnego dla nich świadka. W pościg za nim niemal po całym świecie wyrusza prywatny agent pozbawiony wszelkich skrupułów (Chris Evans). Anthony i Joe Russo to duet odpowiedzialny za takie kinowe hity jak "Avengers: Koniec Gry", "Avengers: Wojna bez granic", "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz". Mówi się, że budżet na "Gray Mana" to nawet 200 milionów dolarów! Podczas berlińskiej premiery filmu w rozmowie z nami, mówią o swojej ulubionej scenie całej produkcji.