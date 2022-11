Specjalny pokaz "Fabelmanów" Stevena Spielberga zamknie 30. edycję EnergaCAMERIMAGE

W filmie występują Gabriel LaBelle (Predator, serial American Gigolo) jako 16-letni aspirujący filmowiec Sammy Fabelman, czterokrotnie nominowana do Oscara® Michelle Williams (Manchester by the Sea, Mój tydzień z Marilyn) jako jego artystyczna matka Mitzi, Paul Dano (Batman, Aż poleje się krew) jako jego odnoszący sukcesy jako naukowiec ojciec Burt, Seth Rogen (Steve Jobs, Amerykanin w marynacie) jako Bennie Loewy, najlepszy przyjaciel Burta i honorowy "wujek" dzieci Fabelmanów oraz nominowany do Oscara® Judd Hirsch (Nieoszlifowane diamenty, Zwyczajni ludzie) jako wuj Mitzi, Boris.