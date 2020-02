Spider-Man i Rey w końcu razem. "Chaos Walking" nie zapowiada się dobrze

Tom Holland i Daisy Ridley porzucili na moment uniwersum Marvela i "Gwiezdne wojny", by wystąpić w ekranizacji popularnej serii dla młodzieży. "Chaos Walking" wreszcie ma oficjalną datę premiery. Twórcy mieli poważne problemy z ukończeniem tego filmu.

Jak donosi "Collider", film nie miał prawa trafić do kin w zeszłym roku, ponieważ w pierwotnej wersji był "nie do oglądania". Słaba jakość poniżej oczekiwań wytwórni zmusiła twórców do powrotu na plan i nakręcenia dodatkowego materiału. Nie mówimy tu jednak o pojedynczych scenach, a raczej o całych fragmentach – dokrętki były bowiem realizowane przez trzy tygodnie.

Przypomnijmy, że "Chaos Walking" to ekranizacja cyklu powieści Patricka Nessa, znanego w Polsce jako "Ruchomy chaos". Główny bohater, Tood Hewitt (Tom Holland), jest jedynym chłopcem w osadzie pełnej mężczyzn. Odkąd osadnicy zostali zarażeni Szumem, Todd słyszy wszystko, co mężczyźni myślą, a oni słyszą wszystko, co myśli on.