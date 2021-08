Szykują hit wszech czasów. Uwagę zwraca jedna rzecz

Poprzeczka zawieszona jest bardzo, bardzo wysoko. Amazon kupił prawa do ekranizacji historii J. R. R. Tolkiena w 2017 r. i od tamtej pory pracuje nad tym wielkim widowiskiem. Choć produkcja nie zdradziła za wiele, już teraz mówi się, że będzie to najdroższy i najbardziej epicki serial, jaki powstał do tej pory. Koronnym argumentem są... pieniądze, jakie Amazon wykłada na "Władcę Pierścieni". Amazon rzekomo ma w planach stworzenie pięciu sezonów, co ma kosztować ponad miliard dolarów.