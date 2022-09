Takiej komedii romantycznej jeszcze nie było! Kiedy czas na Polskę?

W świetle coraz bardziej inkluzywnych produkcji ta informacja może dziwić. Na ekrany kin wchodzi komedia romantyczna opowiadająca o relacji gejów - dopiero pierwsza, za którą stoi duże hollywoodzkie studio filmowe. Mowa o "Bros" z Billym Eichnerem i Lukem Macfarlanem. Byliśmy z kamerą na nowojorskiej premierze! Na czerwonym dywanie nie zabrakło polskiego akcentu. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Radek Pestka, influencer i zwycięzca "Top Model". W rozmowie z WP tłumaczył, dlaczego to ważne, aby produkcje pokazujące nieheteronormatywne związki były obecne w Hollywood i czy jest szansa, aby taki film powstał niebawem w Polsce. Przed naszą kamerą znalazły się również znana z "American Horror Story" aktorka Leslie Grossman oraz gwiazda "RuPaul’s Drag Race", drag queen The Rosé. Zobaczcie jak wyglądała nowojorska premiera "Bros" i co nam powiedziały! Premiera filmu w Polsce zaplanowana jest na 4 listopada.

