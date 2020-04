"Tarapaty 2" wynagrodzą wiosenne siedzenie w domu. Mamy pierwszy zwiastun

Szalone przygody, wakacyjny klimat, wybuchy, pościgi i opowieść o prawdziwej przyjaźni. Wszystko to ma się znaleźć w "Tarapatach 2", które wynagrodzą widzom wiosnę spędzoną w domach. – Wszyscy tęsknimy za latem, słońcem i tym, żeby było normalnie. Brakuje nam analogowego kontaktu z przyjaciółmi i bliskimi, chcemy się spotykać, rozmawiać i wygłupiać. W "Tarapatach 2" będzie można podejrzeć wakacyjne i w gruncie rzeczy beztroskie życie trójki trzynastolatków, może to osłodzi chociaż odrobinę czekanie na powrót do zwyczajności. – mówi Marta Karwowska, reżyserka i scenarzystka filmu.