Terapeutka uzależnień wściekła na Perepeczko. Poszło o alkohol

Plotek zapytał terapeutkę uzależnień i psycholożkę Ewę Woydyłło-Osiatyńską, co sądzi o wpisie aktorki. Odpowiedziała: - Brzydko napisała. Plecie głupstwa. Wypowiadają się na ten temat tacy celebryci, którzy na użytek humoru - w cudzysłowie - potrafią łamać zasady i mamy efekt, jaki mamy. Powiem krótko - to brzydki żart, na który sobie pozwoliła niemądra osoba. Mam nadzieję, że żadnych konsekwencji nie będzie, bo kto tam słucha pani Perepeczko? Bez przesady. Nie jest to autorytet, nie jest to papieżyca. Ona w swoim środowisku bryluje i rozśmiesza. Powiedziała, że wódka podrożała, biedne dzieci... Niestety, mija się to z dobrym smakiem i nie jest śmieszne.