"The Bear" po raz trzeci. "Nie ma słów, by to opisać"

"Restauracja jest częścią rodzinnego dziedzictwa Carmy'ego. 'Dziedzictwo' to jeden z wielu tematów przewodnich tego sezonu. Ale depresja również nim jest i najważniejszym pytaniem w trzecim sezonie jest: 'Co dalej?'. Co zrobić, gdy dostaniesz już to, czego chcesz, ale to nie czyni cię szczęśliwym?" - czytamy.