Tina Turner przeżyła piekło z pierwszym mężem. "Wciąż zmagała się z przeszłością"

W naszym filmie nie mieliśmy na to czasu. Wykorzystaliśmy te utwory, które pasowały do opowiadanej historii, dlatego pojawia się "River Deep" czy "Mountain High", a także ogromny hit "What’s Love Got to Do With It". Gdybyśmy mogli zamieścić wszystkie piosenki, które uwielbiamy, zabrakłoby na nie miejsca.