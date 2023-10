To koniec ich postaci. Gal Gadot, Jason Momoa i Ezra Miller nie powrócą do DCU

Kogo zabraknie w DCU?

Odpowiadający m.in. za trylogię "Strażnicy Galaktyki" i "Legion samobójców: The Suicide Squad" Gunn oraz Safran, producent filmów "Shazam! Gniew bogów" i "Aquaman i Zaginione Królestwo", to prezesi i dyrektorzy generalni DC Studios. Zaplanowany na 2025 rok "Superman: Legacy" ma być początkiem nowego zunifikowanego wszechświata DC. Oznacza to zmiany w obsadzie.