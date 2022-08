Wciąż czuje ból i żal. Największe rozczarowanie w karierze

W kinach "Conan Barbarzyńca 3D" poniósł klęskę. Przy budżecie sięgającym 90 mln dolarów zarobił w Stanach zaledwie 21,3 mln dolarów. Obejrzało go około dziesięć razy mniej widzów niż oryginał ze Schwarzeneggerem. Hollywoodzka kariera Jasona Mamoa wyhamowała do zera. Gdyby nie rola Aquamana (2017 r.), świat niewiele więcej by o nim usłyszał.