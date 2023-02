Tom Sizemore trafił do szpitala. Jest w stanie krytycznym

Tom Sizemore to mistrz drugiego planu filmowego, co udowodnił m.in. w "Szeregowcu Ryanie" i "Gorączce". Nieoficjalnie zalicza się do czołówki tzw. złych chłopców Hollywoodu. Zawsze żył bezkompromisowo i często łamał prawo. Teraz leży w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.