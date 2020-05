WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Aktualności + 3 tomasz sekielskipedofiliaZabawa w chowanego Oskar Netkowski 4 godziny temu Tomasz Sekielski komisji ds. o pedofilii. "Politycy zmarnowali rok. Przypomnimy im to" Rok po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu", Tomasz Sekielski i jego brat zapowiadają nowy dokument "Zabawa w chowanego". Jak mówi mediom... Rozwiń przypomnieć o bardzo ważnym temaci … Rozwiń Transkrypcja: przypomnieć o bardzo ważnym temacie aby widzowie mogli zobaczyć kolejne historię wstrząsające zobaczyć mechanizmy tuszowania spraw ukrywania i mam nadzieję że wróci też dyskusja bo to co dzisiaj napisała Rzeczpospolita a propos tej Państwowej Komisji do spraw pedofili to pokazuje gdzie w jakim poważaniu głębokim mają ofiary przestępstw seksualnych polscy politycy i myślę tej o wszystkich politykach wszystkich opcji a czy to że od 8 miesięcy obowiązywania ustawy niepowołana komisji której powołanie zapowiadały wszystkie partie polityczne Jaro jest mnóstwo zastrzeżeń co do tego jak ta komisja ma funkcjonować jest wiele wątpliwości ale to że przez 8 miesięcy nie wprowadzono na przykład zmian do ustawy nie utworzono tej komisji Ja przypomnę że tam mają być osoby wskazane przez prezydenta premiera przez rzecznika praw dziecka przez Senat sejm Żadna z tych instytucji nie znalazła czasu przez 8 miesięcy aby wskazać swoich przedstawicieli aby ta komisja powstała bardziej że był Ustawa przewiduje budżet przewiduje wszystko od strony logistycznej co mogłoby zapewnić działanie członkom tej komisji To pokazuje jak rzeczywiście podchodzą do tego tematu ale mam nadzieję że dzięki zabawie w chowanego sprawa znowu stanie się głośna i mam nadzieję że tym razem bez głupiego tłumaczenia że ekipa pozwala bo ja przypomnę od września ta ustawa już we wrześniu zeszłego roku to Ustawa weszła w życie więc było wystarczająco dużo czasu aby sprawą się zająć aby podejść uważnie politycy zmarnowali dokładnie rok i mam nadzieję że teraz wszyscy mi To przypomnijmy także przy okazji zabawy w chowanego