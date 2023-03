Tragedia w USA. Aktor zabiera głos po masowej strzelaninie. "Dzieci stały się celem"

Brolin nie przebiera w słowach. Punktuje, że kraj podzielony jest na tych, którzy uważają, że krzywdzi "broń, nie ludzie", i na tych, którzy odwrotnie zaznaczają, że to wina "broni, nie ludzi". "Ale mówienie, że nasz kraj aktywnie robi wszystko, co w swojej mocy, by zapobiec absolutnie przypadkowym rzezią naszych dzieci sprawia, że żyjesz albo w totalnym wyparciu, albo w jakiejś fantazji, która sprawia, że nie jesteś zdolny do dbania o siebie i drugiego człowieka" - napisał aktor.