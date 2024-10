TVP ma nowy hit. "Gra z Cieniem" z ogromną widownią

Co ciekawe, rok temu TVP serwowała widzom inna historyczną produkcję - "Dewajtis". Miała ona większą oglądalność niż "Gra z Cieniem". Gromadziła średnio przed telewizorami 2,27 mln widzów. Według danych Nielsena, TVP straciła w niedzielnym, serialowym paśmie aż 979 tys. widzów. Duży wpływ mogły mieć na to roszady w telewizji publicznej, wprowadzone po wyborach z 15 października. Część widzów do tej pory nie wróciła?