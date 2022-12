Tym razem Amber Heard kontra Depp. Będzie nowy proces?

Prawnicy aktorki wnieśli właśnie sprawę do sądu w stanie Wirginia, odwołując się w ten sposób do, jak stwierdzili w dokumentach, "mrożącego krew w żyłach werdyktu" sprzed kilku miesięcy. Jak to bardzo często bywa w amerykańskim sądownictwie, elementy poprzedniej rozprawy, które chcą podważyć prawnicy, związane są głównie ze sprawami proceduralnymi.