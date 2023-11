Ubaw w korporacyjnym rezerwacie. Nadchodzi The Office PL 3 w CANAL+ online

Jeśli chcecie przyjrzeć się obnażaniu absurdów kultury korporacyjnej i rodzimego biznesu, zobaczyć, jak wydumane z pozycji biurka menedżerskie zmiany wprowadzają więcej kłopotów niż korzyści, obejrzyjcie The Office PL. Chcecie poznać wady i przywary Polaków, ich zaściankową mentalność? Chcecie zobaczyć, co myśli i jak funkcjonuje polska prowincja? Zobaczcie The Office PL. Dzięki serialowi dowiecie się także, co pracownicy Kropliczanki myślą o ludziach LGBT, jak zapatrują się na aborcję, ksenofobię, rasizm i zmiany klimatyczne. Nie będą to poglądy poprawne politycznie. Z pewnością ubawi was także kpina z korpodachu, czyli menedżerskich szczytów każdej korporacji, gdzie bardziej od kompetencji i wiedzy liczy się nepotyzm, wzajemne zobowiązania i towarzyskie układy, na przykład kto, z kim i gdzie chodzi na drinka. Nie wspominając o stanie konta i budowanym często przez wynajętych PR-owców wizerunku. Ech, prawdziwa warszawska śmietanka, nie ma co.