Val Kilmer powrócił na ekrany. Fani go kochali, branża nienawidziła

Kilmer powróci?

W "Top Gun: Maverick", który można oglądać w polskich kinach od 27 maja, Kilmer ponownie wcielił się w Icemana. Jego rola nie jest duża, ale ma istotny wkład w fabułę. Dla wielu szokiem może być to, jak wygląda teraz Kilmer. Zupełnie nie przypomina przystojniaka z dawnych lat. Co ciekawe, to Tom Cruise zadbał o to, by Kilmer powrócił w sequelu hitu sprzed 36 lat. Wychodzi na to, że aktor wciąż ma życzliwych kolegów w branży. Jednak patrząc na niego, a właściwie słysząc, jak z trudnością wydobywa z siebie głos, trudno uwierzyć, by nagle znowu posypały się dla niego propozycje ról. Ten czas dawno już minął, ale cieszy fakt, że ktoś postanowił przypomnieć nam go na dużym ekranie.