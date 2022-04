Smutny koniec Bruce’a Willisa. Pojawił się zwiastun jednego z jego ostatnich filmów

Oprócz Willisa w filmie grają także m.in. Michael Rooker (znany z "The Walking Dead" czy "The Sucicide Squad") oraz Dan Payne ("Watchmen"). Patrząc na to, jak wygląda "Corrective Measures", trudno nie dojść do wniosku, że Willis żegna się z branżą filmową w nienajlepszym stylu. To zapewne kolejna b-klasowa produkcja na jego koncie, w której pojawił się tylko po to, by słynne nazwisko zdobiło plakat filmu.