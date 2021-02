Viggo Mortensen: "Strefy wolne od LGBT? To absurdalne, niebezpieczne i tragiczne"

Viggo Mortensen to aktor, który w ciągu swojej blisko czterdziestoletniej kariery zagrał u takich reżyserów, jak Brian De Palma, Ridley Scott czy Peter Jackson. W trylogii "Władca pierścieni" stworzył niezapomnianą kreację Aragorna. Na ekrany polskich kin trafił właśnie jego debiut reżyserski "Jeszcze jest czas". Mortensen nie tylko reżyserował, lecz także napisał scenariusz i wcielił się w główną rolę w filmie. Jego bohater jest homoseksualny, co wywołało pewne kontrowersje. Dziennikarze pytali go, czy tej roli nie powinien zagrać homoseksualny aktor. Mortensen w rozmowie z Wirtualną Polską odpowiedział na te wątpliwości. Odniósł się też do sytuacji osób LGBT w Polsce: "W niektórych częściach waszego kraju wprowadzają strefy wolne od LGBT. To jest absurdalne, niebezpieczne i tragiczne. Nie tylko dla osób, które są homoseksualne. Zaprzeczanie, że istnieją ludzie o różnych typach orientacji seksualnej we wszystkich krajach, jest absurdalne. To jak powiedzieć 'mamy tu tylko blondynów'. Nieprawda! To niedorzeczne" – powiedział.

