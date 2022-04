Koniec tajemnicy. Ważne informacje dla fanów

Chyba tylko najstarsi górale pamiętają, kiedy pierwotnie miał się pojawić w kinach sequel "Avatara". Po przejrzeniu "zakurzonych" wiadomości z internetu natrafiamy na pierwszą planowaną datę premiery – grudzień 2014 r. Tyle, że do tego czasu nie udało się nawet rozpocząć zdjęć. Prace nad scenariuszem, opracowywanie nowych technologii, etap przygotowawczy trwał jeszcze kilka kolejnych lat. Zdjęcia do drugiej części "Avatara" ruszyły dopiero 25 września 2017 r. Wówczas Cameron zapowiedział, że film pojawi się w kinach w grudniu 2020 r. Do premiery jednak nie doszło. Na przeszkodzie stanęła tym razem pandemia koronawirusa.